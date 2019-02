Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Konsequenzen eines Wiedersehens

Neuss (ots)

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass eine 37-jährige Neusserin ihren Führerschein bei der Polizei abgeben musste. Der Maßnahme lag ein Beschluss des Amtsgerichtes Darmstadt, nach einem Verkehrsdelikt, zugrunde. Ende Januar nahm ein Polizeibeamter das Dokument in amtliche Verwahrung und untersagte fortan die Weiterfahrt. Am Montag (25.2.) kreuzten sich nun erneut die Wege des Beamten und der Neusserin. Im Neusser Stadtteil Rosellen traf der Ordnungshüter die 37-Jährige am Steuer eines Pkw an. Die Folge waren eine Strafanzeige gegen die Fahrerin und eine Anzeige gegen den Halter des Autos. Abermals wurde die Weiterfahrt untersagt und die Neusserin musste ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

