Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer attackiert Zulieferer - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitagnachmittag (15.02.), gegen 15:30 Uhr, wurde ein Autofahrer an der Bleichstraße in der Neusser Innenstadt Opfer einer Körperverletzung. Der 53-Jährige hatte zuvor seinem Lieferwagen auf dem Gehweg angehalten, um Lebensmittel auszuladen.

Plötzlich hielt ein Fahrradfahrer vor dem Sprinter, gestikulierte wild herum und trat nach ersten Informationen gegen die Front des Kleintransporters. Als der 53-jährige Kaarster den äußerst aufgebrachten Mann zur Rede stellen wollte, holte dieser eine kleine Flasche hervor und sprühte dem Opfer eine reizstoffähnliche Flüssigkeit ins Gesicht. Anschließend verschwand der aggressive Radler in unbekannte Richtung; Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Vom Flüchtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, vermutlich Deutscher, ungepflegtes Erscheinungsbild, braunes Haar und bekleidet mit einer blauen Wollmütze.

Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg; ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

