Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: An der Ampel eingeschlafen - Autofahrer hatte vermutlich Drogen konsumiert

Neuss

Am frühen Sonntagmorgen (17.02.), gegen 06:45 Uhr, bemerkte eine Streife auf der Stephanstraße im Stadionviertel einen Renault, der augenscheinlich an einer rotlichtzeigenden Ampel wartete. Als dessen Fahrer bei der darauffolgenden Grünphase seinen Wagen nicht in Bewegung setzte und die Ampel bereits wieder auf "Rot" umsprang, schauten die Beamten nach dem Rechten. Dabei stellten sie fest, dass ein Mann bei laufendem Motor auf dem Fahrersitz saß und schlief. Die Polizisten weckten den offensichtlich orientierungslosen 34-jährigen Fahrer und konfrontierten ihn mit der Situation.

Ein Drogenvortest bestätigte die Annahme der Polizisten: Der Wuppertaler stand womöglich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt die notwendig gewordene Blutprobe beim Renaultfahrer, seinen Führerschein beschlagnahmten die Ordnungshüter.

Den 34-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

Die Polizei warnt dringend davor, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. Unfälle in Folge einer Fahruntauglichkeit enden nicht selten mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Sie sind besonders tragisch, wenn Beifahrer und / oder andere Verkehrsteilnehmer darin verwickelt werden.

