POL-NE: Ehrlicher Finder - Glückliche Seniorin

Neuss (ots) - Der ehrliche Finder von mehreren hundert Euro hat am Montagnachmittag (03.12.) ein Strahlen in das Gesicht einer über 70-jährigen Neusserin gezaubert.

Die Seniorin hatte am Freitagnachmittag (30.11.) an einem Geldausgabeautomat in der Neusser Innenstadt Bargeld abgehoben und danach das Geld in Gedankenlosigkeit im Ausgabeschlitz liegen gelassen. Als sie nach wenigen Minuten ihr Missgeschick feststellte, waren die Scheine auch schon verschwunden. Zwischenzeitlich hatte ein 55-jähriger Neusser den Betrag entdeckt und diesen ohne zu zögern zur Polizeiwache Neuss gebracht. Dort hatte sich die verzweifelte Seniorin dann später gemeldet, um eine Anzeige wegen Fundunterschlagung zu erstatten.

Die Erleichterung am Montag war groß, als die glückliche Neusserin ihr Geld bei der Polizei wieder in Händen hielt. Die Anzeige wegen Fundunterschlagung hatte sich somit erübrigt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell