POL-NE: Polizei sucht Autofahrerin nach Verkehrsunfall

Neuss-Nordstadt (ots) - Am Montagabend (03.12.), gegen 18:45 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Further Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Kreisverkehrs zur Wolberostraße stieß sie mit einer 48-Jährigen zusammen, die in diesem Augenblick über den dortigen Fußgängerüberweg die Straße zu Fuß überqueren wollte. Dabei erlitt die Neusserin leichte Verletzungen. Die Frau am Steuer des Wagens setzte ihren Weg fort. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, sowie die noch nicht bekannte Unfallbeteiligte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

