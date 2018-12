POL-NE: Stoffstrang über die Fahrbahn gespannt - Polizei ermittelt

Grevenbroich (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Montag, den 03.12.2018, zwischen 21:15 Uhr und 23:20 Uhr an zwei Stellen in der Grevenbroicher Innenstadt extrem strapazierfähige 30 cm breite Stoffstränge in 1,50 Meter Höhe über die Straße gespannt. Auf der Karl-Oberbach-Straße bemerkte ein Taxifahrer das Hindernis zu spät und kollidierte mit dem Aufbau seines Fahrzeuges dagegen. Dabei wurde das auf dem Dach des Taxis befestigte Taxischild abgerissen. Am Stadtpark Ecke Ostwall entdeckten Polizeibeamte einen weiteren quer über die Fahrbahn gespannten Stoffstrang, der mittels fester Knoten an einem Baum und einer Laterne festgebunden war. Im Falle einer Kollision durch einen Zweiradfahrer wären die Folgen erheblich schwerwiegender gewesen. Aufgrund der Frequentierung beider Straßen ist davon auszugehen, dass die Stoffbahnen unmittelbar zuvor durch den oder die unbekannten Täter gespannt wurden. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.(EM)

