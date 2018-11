POL-NE: Polizei veröffentlicht Phantombilder nach Überfall in Selikumer Wohnung

1 weiterer Medieninhalt

Phantombild eines Tatverdächtigen nach Raub in Neuss Selikum Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Die Polizei berichtete, am 26.11.2018 - 13:33 Uhr, über einen Überfall am Freitagabend (23.11.), gegen 19:00 Uhr. Zwei bislang unbekannte Männer überwältigten einen Anwohner der Dürerstraße in seiner Wohnung und stahlen Bargeld. Das Opfer, das die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt von dem Vorfall informierte, erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber vor Ort keine medizinische Behandlung.

Die Flüchtigen, nach Angaben des Opfers vermutlich osteuropäischer Abstammung, können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person: Ende 30 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, kräftige Statur, kurze hellbraune Haare, kurzer brauner Vollbart, bekleidet mit einer Jeans und grauer Oberbekleidung.

2. Person: Anfang 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, kräftige Statur, kurze braune Haare (an den Seiten rasiert), schwarze Bekleidung.

Ergänzend zu der Beschreibung, veröffentlicht die Polizei nun, mit richterlichem Beschluss, Phantombilder der Gesuchten (Bilder anbei).

Wer Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben kann, wird gebeten unter Telefon: 02131-3000 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 12 Kontakt aufzunehmen.

