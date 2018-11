POL-NE: Navi- und Airbag-Diebe unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Symbolbild Polizei: Aufgebrochenes Auto Bild-Infos Download

Neuss (ots) - In der Nacht von Donnerstag (29.11.) auf Freitag (30.11.) waren im Neusser Ortsteil Rosellen Unbekannte unterwegs, die sich auf den Ausbau von fest eingebauten Navigationssystemen und Airbags spezialisiert haben. Auf der St.-Antonius-, der Paul-Stöckel-, sowie der Ewald-Malzburg-Straße, machten sich die Täter in der Nacht, zwischen 20:00 Uhr und 06:15 Uhr, an drei Fahrzeugen des Herstellers BMW zu schaffen. Ziel der Diebe waren die Lenkräder und in einem Fall auch das festinstallierte Navisystem. Nach ersten Spurenauswertungen drangen die Täter durch die zuvor eingeschlagenen Dreiecksfenster in die Autos ein.

Beamte des zentralen Fachkommissariats 14 haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Neuss unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

