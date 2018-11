POL-NE: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei fahndet nach einem Täter

Neuss (ots) - Am Mittwoch, den 28.11.2018, betrat gegen 15:50 Uhr eine männliche Person den Verkaufsraum eines Kiosks auf der Annostraße in Neuss-Furth und bedrohte die Geschäftsinhaberin mit einem Messer. Bei Erkennen weiterer Kunden in dem Kiosk ergriff der Täter die Flucht fußläufig ohne Beute in Richtung Plankstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die flüchtige Person wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, sportliche Erscheinung, bekleidet mit einer grauen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und Schriftzug "Nike" im Brustbereich, schwarzer Jogginghose und schwarzen Handschuhen. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen. (EM)

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

