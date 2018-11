POL-NE: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Handydiebstahl vorläufig fest

Neuss (ots) - Aus dem Ladengeschäft eines Mobilfunkanbieters in der Neusser Innenstadt kam es am Samstagvormittag (24.11.), gegen 10:40 Uhr, zu einem Ladendiebstahl. Zwei Jugendliche rissen vier iPhones / Applegeräte aus der Verankerung und entkamen mit dem Diebesgut. Auf der Flucht verloren die Täter drei Mobiltelefone. Durch das Verkaufspersonal sowie aufmerksame Passanten wurde eine detaillierte Personenbeschreibung an die Beamten durchgegeben. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten das Duo (14 und 15 Jahre alt) stellen und vorläufig festgenommen. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell