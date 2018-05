Coesfeld (ots) - Insgesamt in vier Fällen wurden in der vergangenen Nacht in Coesfeld festeingebaute Teile aus PKW gestohlen. In zwei Fällen handelte es sich um BMW. In beiden Fällen wurde das eingebaute Navigationssystem gestohlen. In einem Fall weiterhin Airbags und das Lenkrad. Außerdem wurden noch aus einem Audi TT ein Navigationssystem und aus einem Mercedes ein Navigationssystem und ein Airbag gestohlen. In der Nacht zuvor war es zu ähnlichen Diebstählen im Stadtgebiet von Dülmen gekommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

