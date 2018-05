Coesfeld (ots) - Vermutlich die unsachgemäße Entsorgung einer Zigarettenkippe dürfte für den Brand auf einem Balkon in einer Seniorenwohnanlage ursächlich sein. Gegen 19.20 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz, weil es auf einem Balkon brennen sollte. Durch den Brand wurde der Boden des Balkons zerstört. Weiterhin platzten zwei Fensterscheiben. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es kam niemand zu Schaden und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück kehren. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise, dass am Nachmittag von einem Besucher auf dem Balkon der Bewohnerin geraucht wurde. Vermutlich war diese Zigarettenkippe ursächlich für den Brand. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

