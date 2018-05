Coesfeld (ots) - Aus dem Fahrradkorb stahl ein unbekannter Täter einer 52-jährigen Dülmenerin ihre schwarze Handtasche. Die Frau befuhr am Mittwoch, gegen 20.20 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Bergfeldstraße in Richtung Coesfelder Straße. In Höhe einer Fahrschule näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad und stahl ihre Handtasche aus dem Korb. Die Frau verfolgte den Mann bis zu der Unterführung Butterkamp/Stockhover Weg, wo sie ihn aus dem Augen verlor. Sie kann den Mann folgendermaßen beschreiben: cc. 35-40 Jahre alt, graue Jacke, normale Statur, kurze grau/blonde Haare, auffallend heller Hauttyp, ca. 180 cm groß. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

