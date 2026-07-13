Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kostenloses Pedelec-Training

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Hemer (ots)

Polizei und Verkehrswacht bieten am 27. Juli ein kostenloses Pedelec-Training an.

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Übungsgelände der Verkehrswacht Iserlohn an der Sonnenblumenallee 118 in Hemer. Polizeibeamte aus dem Team Verkehrsunfallprävention/Opferschutz geben bis ca. 13 Uhr Hinweise zum Bremsen oder Ausweichen, beleuchten mögliche Gefahrensituationen und häufige Fehler.

Immer mehr Menschen steigen vom Fahrrad auf ein E-Bike um. Grundsätzlich fährt sich ein Pedelec wie ein Fahrrad. Dennoch muss man sich an die Tretunterstützung und die ungewohnt starke Beschleunigung gewöhnen. Auch der Motor und das zusätzliche Gewicht des Akkus beeinflussen die Fahreigenschaften. Die Polizei rät: "Bevor Sie damit im Straßenverkehr fahren, sollten Sie sich bei Übungen im Schonraum mit ihrem Gefährt vertraut machen."

Das Training ist kostenlos und während der praktischen Übungseinheiten besteht eine Helmtragepflicht. (cris)

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