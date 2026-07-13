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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Hemer (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 08.07.2026, zwischen 16.30-18 Uhr ereignet hat. Unfallort war die Teichstraße 44.

Was ist passiert? Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - einen weißer VW Touran. Der Wagen war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Landhauser Straße abgestellt.

Der Schaden: Am VW Touran entstand an der linken Seite des Frontstoßfängers ein Sachschaden von rund 1.000 Euro durch Kratzer.

Haben Sie etwas gesehen? Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf das flüchtige (möglicherweise schwarze) Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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