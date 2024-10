POL-MK: Vandalismus

Plettenberg (ots) - Ein 28 Jahre alter Plettenberger sorgte am Freitagabend für Aufsehen in einem Supermarkt an der Ziegelstraße. Trotz Hausverbot hielt er sich in dem Laden auf, Mitarbeiter sprachen ihn daraufhin an. Er lief mit mehreren Artikeln davon und wurde von zwei Angestellten verfolgt, er bewarf diese mit Bierdosen und traf einen Mitarbeiter am Oberarm. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem er nach den ...

mehr