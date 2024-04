Balve (ots) - Ein 16-jähriger hat am Donnerstag am Bahnhof in Binolen die Scheibe eines Waggons der Eisenbahnfreunde eingeworfen. Zeugen beobachteten gegen 15.45 Uhr mehrere Jugendliche, die Steine gegen Waggons warfen, und riefen die Polizei. Der kamen drei junge Männer (18, 17 und 16) entgegen. Der 16-Jährige räumte die Würfe ein. Ihm sei langweilig gewesen, weil er den Zug verpasst habe. Die Polizei übergab ihn seinen Eltern und schrieb eine Strafanzeige wegen ...

mehr