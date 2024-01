Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Menden (ots)

Am Donnerstag haben Taschendiebe wieder in Menden zugegriffen. Eine 71-jährige Unnaerin hielt sich am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Geschäft an der Unnaer Straße auf. Dabei sei ihr eine Frau sehr nah gekommen. Als die Unbekannte weg war, stellte die 71-jährige fest, dass auch ihre Geldbörse weg war. Sie erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Eine 63-jährige Mendenerin wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Unteren Promenade bestohlen. Sie hatte zu dieser Zeit ihre Waren bezahlt und war dann zum Auto gegangen. Am nächsten Tag stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

