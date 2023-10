Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei-Kontrollen: Tempo und Technik

Märkischer Kreis (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde MK führte am Sonntag trotz trüber regnerischer Witterung im Kreisgebiet Geschwindigkeits- und technische Kontrollen von Fahrzeugen durch.

In Balve-Langenholthausen, Sunderner Straße wurden am Sonntag die Geschwindigkeit von 1181 Kraftfahrzeugen überprüft. 88 Fahrzeugführer fuhren zu schnell. 74 Fahrerinnen oder Fahrer müssen ein Verwarngeld zahlen. Weitere 14 Fahrzeugführer fuhren deutlich schneller, als die zugelassenen 50 km/h Höchstgeschwindigkeit und erhalten daher eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der höchste gemessene Wert lag bei 87 km/h. Dies wird mit einer Regelbuße von 260 EUR, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Monat Fahrverbot geahndet. Zusätzlich wurden zwei Fahrer beobachtet, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. In zwei Pkw fehlten zur sicheren Beförderung des Nachwuchses die notwendigen Kinderrückhaltesysteme. Bei zwei Fahrzeugen war wegen unzulässiger technischer Veränderungen an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen (u. a. "Fast & Furious - Beleuchtung" an einem PKW Honda unterhalb der Bodengruppe). Auf der K 12 in Balve, Garbecker Straße in Höhe des Schulzentrums, passierten während der Messungen 1235 Fahrzeuge das Messsystem. 119 Fahrzeugführer fuhren zu schnell. Neben 95 Verstößen, welche mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden, erhalten 24 Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Im 50 km/h-Bereich fuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis mit 92 km/h die höchste gemessene Geschwindigkeit.

In Plettenberg-Osterloh, an der L 561, wurde ein Radarmesssystem außerhalb der geschlossenen Ortschaft zur Geschwindigkeitsmessung eingesetzt. Von 782 überprüften Verkehrsteilnehmern fuhren 129 Fahrzeugführer im 50 km/h-Bereich zu schnell. 91 Fahrer müssen wegen der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung ein Verwarnungsgeld zahlen, weitere 38 Fahrer fuhren deutlich schneller und müssen ein Bußgeld entrichten. Ein Jaguar-Fahrer aus Essen wurde dort mit 90 km/h registriert.

In Neuenrade und Werdohl wurden umfangreiche technische Kontrollen an der B 229 und B 236 durchgeführt. Neben mehreren verhängten Verwarngeldern wegen diverser Fahrzeugmängel wiesen fünf Pkw eine unzureichende Profiltiefe der Bereifung auf. Ein hinter einem Pkw mitgeführter Anhänger zeigte beim Test keine Bremswirkung. Zwei Fahrzeugführer fielen auf, welche ihr Handy während der Fahrt unzulässigerweise bedienten. Zwei Pkw-Fahrer waren nicht angegurtet. Alle beschriebenen Fälle führten zur Fertigung von Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen.

In Plettenberg trafen die Beamten einen Mofa-Fahrer, der erheblich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand (Kokain/THC). Auf der Polizeiwache wurde er zur Blutprobe gebeten.

In Kierspe wurde ein Pkw-Fahrer überprüft, der ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell