POL-MK: Einbruch in Tankstelle

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Volmestraße eingebrochen. Eine Glasscheibe der Wohnungstür wurde aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde versucht, in die Räume der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus an der Parkstraße einzubrechen. Unbekannte machten sich an ...

