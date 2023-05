Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmorgen um 0.53 Uhr in eine Lagerhalle einer Firma an der Straße Am Hofe eingebrochen. Sie lösten einen Alarm aus und beschädigten die Anlage.

Eine 55-jährige Kundin wurde am Freitag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr in einem Supermarkt an der Mendener Straße bestohlen. Sie ist sich sicher, dass ihre Geldbörse beim Betreten des Marktes in die Jackentasche gesteckt zu haben. An der Kasse war sie weg. Die Frau erstattete am Abend Anzeige bei der Polizei.

Die veranlasste eine KUNO-Sperrung. Allein deshalb macht eine Meldung bei der Polizei Sinn: Eine Sperrung bei der Bank verhindert lediglich den Einsatz einer Karte mit PIN. Doch im Einzelhandel lässt sich eine gesperrte Karte weiter einsetzen, so lange bestimmte Beträge nicht überschritten werden. Das lässt sich über die KUNO-Sperrung verhindern. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die häufig in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell