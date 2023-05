Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 82-jährigem Geldbörse gestohlen: Fahndung mit Fotos

Schalksmühle (ots)

Nach einem Taschendiebstahl fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen: Am 26. Oktober kaufte ein 82-jähriger Schalksmühler in einem Discounter in Heedfeld ein. An einem Regal musste er weit nach oben greifen, während dicht neben ihm ein anderer Mann ebenfalls ins das Regal griff. Als eine Flasche herunterfiel, war er kurz abgelenkt. Aber erst an der Kasse bemerkte er, dass sein Portemonnaie nicht mehr in der Hosentasche steckte. Später wurde die Geldbörse an der Kasse abgegeben - allerdings ohne Bargeld und Bankkarte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter allerdings längst am Geldautomaten in Gevelndorf und hatten einen hohen Geldbetrag abgehoben. Dabei wurde der Abheber fotografiert. Nachdem nun alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den Tatverdächtigen zu ermitteln, hat das Amtsgericht Hagen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Hilfe von Lichtbildern angeordnet. Sie sind zu finden auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/105190. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in Verbindung mit Computerbetrugs.

Wer erkennt die Person auf den Fotos? Bitte melden unter Telefon 02351/9099-0 oder bei jeder anderen Polizei-Dienststelle.

Die Polizei warnt bei dieser Gelegenheit noch einmal vor Taschendieben, die seit geraumer Zeit vor allem in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen, insbesondere Geldbörsen, möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Ort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Wird ein Diebstahl bemerkt, sollte man sehr schnell reagieren, verloren gegangene Bank- oder Kreditkarten sperren und umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten. (cris)

