Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Zigarettendiebe flüchten/ Rennrad vor Geschäft gestohlen

Halver (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend versucht, in einem Geschäft an der Märkischen Straße über 40 Packungen Zigaretten zu stehlen. Gegen 18.15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einen Mann, der Zigaretten in den Rucksack eines Begleiters packte. Die beiden rannten anschließend mit einer dritten Person in Richtung Ausgang. Ein Mitarbeiter rannte ihnen entgegen, um sie aufzuhalten. Ihm gelang es, den Männern den Rucksack abzunehmen. Die drei Unbekannten flüchteten mit einem Kleinwagen mit Berliner Kennzeichen. Die hinzu gerufene Polizei stellte den Rucksack sicher. Die Ware verblieb in dem Geschäft.

Nur etwa zehn Minuten stand ein Rennrad am Donnerstag gegen Mittag vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Der Besitzer hatte sein olivefarbenens Rose Backroad AL mit beigen Reifenflanken um 12.10 Uhr mit einem Gliederschloss am Fahrradständer befestigt. Um 12.20 Uhr war das Fahrrad samt Schloss weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell