Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe lösen Alarm aus/ Wechseltrick

Halver (ots)

Unbekannte haben am Samstag um 1.50 Uhr beim Versuch, in eine Firmenhalle Auf der Löbke einzubrechen, einen Alarm ausgelöst. Sie flüchteten.

Mit einem Wechseltrick erbeutete ein Unbekannter am Samstag gegen Mittag Geld in einem Geschäft an der Frankfurter Straße. Er gab vor, eine Kleinigkeit zu kaufen und überreichte einen größeren Euro-Schein. Er erhielt Wechselgeld, trat dann aber von seinem Kauf zurück und ließ sich sein Geld wiedergeben. Das Hin und Her löste offenbar die erhoffte Verwirrung aus, so dass am Ende Geld in der Kasse fehlte. (cris)

