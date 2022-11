Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Kraftstoff gestohlen

Kennzeichendiebstahl

Plettenberg (ots)

Am Samstag wurde zwischen 08:20 und 12:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Ohler Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung und ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten unbekannte Täter mit einem noch nicht bekannten Werkzeug den Kraftstofftank eines Lkw, der an der Industriestraße geparkt war. Es wurde eine unbestimmte Menge an Kraftstoff entwendet.

An einem am Eschener Weg abgestellten Pkw wurde Donnerstagnacht das hintere Kennzeichen entwendet. Die Polizei fahndet nach diesem.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell