POL-MK: Kleinbus mit Steinen beworfen

Menden (ots) - Vor laufender Überwachungskamera versuchte ein 27-jähriger Mann am Dienstag in einem Hotel, einen Getränkeautomaten aufzubrechen. Einen Tag später erkennt ihn ein Hotel-Bediensteter auf der Straße wieder und holt ihn von seinem Fahrrad - das auch gestohlen war. Am Dienstagmorgen entdeckte der Hotel-Mitarbeiter die Aufbruchspuren an einem Getränkeautomaten in der Lounge seines Hotels an der ...

mehr