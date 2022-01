Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer und Messing gestohlen

Altena (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend zwischen 17.30 und 18 Uhr Kupfer- und Messingschrott von einem umzäunten Gelände einer Firma an der Rosmarter Allee gestohlen. Als der Firmeninhaber am Freitagmorgen feststellte, dass der Schrott weg war, überprüfte er die Aufnahmen seiner Überwachungskameras. Darauf ist zu sehen, wie gegen 18.30 Uhr zwei dunkel gekleidete, männliche Personen einen Teil des Zaunes herunterdrücken und darüber die Container mit dem Kupfer und Messing leeren. (cris)

