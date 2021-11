Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger vor der Gaststätte

Von Unbekannten attackiert

Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Ärger vor der Gaststätte

In der Kluser Straße kam es am 28.11.2021 gegen 00:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Lüdenscheid und Meinerzhagen. Beide waren zunächst verbal in der dortigen Gaststätte aneinander geraten, den Rest wollten sie jedoch dann lieber vor der Tür klären. Dabei tauschten sie neben Beleidigungen auch Schläge aus. Die Polizei erschien vor Ort, eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern jedoch noch an. Beide trugen nur leichte Verletzungen davon.

Von Unbekannten attackiert

In der Brüderstraße wurde ein 30-jähriger Lüdenscheider am 28.11.2021, gegen 03:10 Uhr, von drei unbekannten Tätern angesprochen und unvermittelt geschlagen sowie getreten. Als der Mann am Boden lag, ließen die Täter von ihm ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht. Er wies sichtbare Verletzungen im Gesicht auf.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- männlich, 25-28- Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, - einer der Täter hatte eine Glatze

Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 25.11.2021 bis 26.11.2021 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Starenweg ein. Sie hebelten eine Wohnungstür auf und gelangten in den Wohnraum. Hier durchsuchten sie diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei bisher nicht vor. Die Täter entfernten sich unbemerkt von der Örtlichkeit.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

