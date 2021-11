Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Discounter

Werdohl (ots)

Ein 37-jähriger Mann hat am Freitagabend in einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz randaliert. Weil er Kunden bedrohte und eine Mitarbeiterin massiv beschimpfte und beleidigte, holten die Mitarbeiter die Polizei. Er trug seine Mund-Nase-Maske unter dem Kinn. Als der alkoholisierte Mann auch einer Polizeibeamtin bedrohlich nahe kam, ihr unmittelbar vor dem Gesicht herumfuchtelte und die Polizeibeamten beschimpfte ("Fotze", "Schlampe", "Bastard") wurde er überwältigt und in Handfesseln nach Lüdenscheid ins Gewahrsam gebracht. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. (cris)

