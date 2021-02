Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verschmutzungen am Michelsberg

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.02.2021 gegen 15:00 Uhr konnten im Rahmen der Streifenfahrt an der Michelskapelle in Bad Dürkheim diverser Unrat festgestellt werden. Bislang unbekannte Personen hatten dort ihre leeren Weinflaschen und Verpackungsmaterial von Speisen auf einem Tisch eines Rastplatzes für Wanderer liegen lassen. Es liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor. Die Stadtverwaltung Bad Dürkheim wurde über die Verschmutzungen informiert und bittet um Hinweise.

