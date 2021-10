Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 3 E-Bikes gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag aus einer gesicherten Tiefgarage an der Papenhausenstraße drei E-Bikes gestohlen. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein graues Damenfahrrad der Marke Giant, um ein schwarzes Trekkingrad, Modell Go Green der Marke Zündapp und um ein schwarzes Mountainbike, Modell Copperhead der Marke Bulls. Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter 02373-9099-0 entgegen. (wib)

