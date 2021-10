Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Herscheid (ots)

Am 07.10.2021, zwischen 08:30 Uhr und 09:45 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße Auf dem Rode einzudringen. Dabei versuchten sie die Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzubrechen, das misslang jedoch. Die Täter flüchteten unbemerkt. Die Wohnungsinhaberin stellte den Einbruchsversuch kurze Zeit später fest und informierte die Polizei.

Hinweise an die Polizei Plettenberg unter 02391-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell