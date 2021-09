Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma

Plettenberg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend oder in der folgenden Nacht gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude an der Bannewerthstraße. Dabei beschädigten sie diverse Fenster und Türen, leerten einen Feuerlöscher, durchsuchten und verwüsteten ein Büro, versuchten sich mit einem Schweißgerät und kurvten mit einem Stapler durch die Halle. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. cris

