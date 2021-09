Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen/ Einbrüche/ Kinder zerkratzen Autos/ Gebettelt und gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Freitagabend gab es mehrere Brände von Müllbehältern: Unbekannte setzten gegen 20.40 Uhr den Abfallcontainer einer Firma und einen weiteren Abfalleimer am Rathausplatz sowie einen Abfallsammler auf einem Parkplatz an der Martin-Niemöller-Straße in Brand. Am Sonntag gegen 5.15 Uhr zerstörten drei unbekannte Personen mehrere Blumenkübel auf dem Rathausplatz.

Zwischen Freitag- und Samstagmorgen wurden zwei Glasscheiben einer Eingangstür der Otfried-Preußler-Grundschule am Brockhauser Weg beschädigt.

An der Heedfelder Straße wurde am zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Das scharz/rote Mountainbike der Marke Rockrider ST 100 stand, mit einem Schloss gesichert, im Waschkeller des Mehrfamilienhauses.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag am Vogelberger Weg in einen Baucontainer eingebrochen. Sie entwendeten eine Fernbedienung.

An der Werdohler Straße wurde zwischen dem 17. September und dem vergangenen Freitagmorgen eine Kellertür aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen Werkzeugkoffer samt Inhalt.

An der Hotopstraße wurden am Samstagabend mindestens sieben Pkw zerkratzt. Zwei minderjährige Kinder stehen unter dem Verdacht, Fahrzeugseiten, Motorhauben und Scheiben zerkratzt zu haben.

Am Freitag gegen 15 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau an der Schützenstraße die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin ging mit einer Bekannten über die Schützenstraße, als die Frauen in Höhe der Firma Schmale von einem Unbekannten angesprochen wurden. Der Unbekannte bat um "Wechselgeld". Die 82-Jährige nahm ihr Portemonnaie aus der Handtasche und gab ihm etwas Kleingeld. Zuhause stellte sie fest, dass die Geldbörse mitsamt Bankkarte weg war. Als sie bei ihrer Bank anrief, um die Karte zu sperren, wurde ihr mitgeteilt, dass bereits eine Sperrung erfolgt sei. Der Unbekannte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, sprach Deutsch mit leichtem Akzent und dürfte zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare.

cris

