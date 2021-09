Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waschmaschine, Trockner und Fahrrad gestohlen

Halver (ots)

Am Mittwochabend wurden in der Siedlung Loewen eine Waschmaschine und ein Trockner gestohlen. Die Geräte standen gegen 18 Uhr noch im verpackten Zustand vor dem Haus. Eine Viertelstunde später waren sie weg.

Am Mittwoch wurde vor der Humboldtschule ein Fahrrad gestohlen. Ein Schüler hatte sein Giant-Mountainbike gegen 7.30 Uhr mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt. Kurz vor 16 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell