POL-MK: Mehrere Schlägereien angezeigt

Menden (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mehreren Körperverletzungsdelikten.

Samstagabend, 23.35, gerieten zwei Personengruppen im Bereich des Hönne-Fußweges im Kreuzungsbereich Bodelschwinghstraße / Bahnhofstraße aneinander. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung schlugen zwei Tatverdächtige aus Menden (18, 20) vor zahlreichen Zeugen auf ihre Opfer (19, 22) ein. Nachdem der 22-Jährige zu Boden gegangen war, schoss der 18-Jährige nach Zeugenangaben mehrmals mit einer Luftdruckpistole auf ihn. Anschließend flüchteten die beiden Verdächtigen vom Ort des Geschehens. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und wurde seinerseits ebenfalls beschossen. Polizeibeamte fahndeten nach den Männern und konnten sie kurze Zeit später festnehmen. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Haupttäters fanden Polizisten Cannabis.

Im Umfeld des Tatortes fanden Zeugen die mutmaßliche Tatwaffe und übergaben sie der Polizei. Die Opfer wurden leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur ambulanten Behandlungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. (dill)

Nur 20 Minuten zuvor war es bereits zu einer Schlägerei an der Hauptstraße, Ecke Marktplatz gekommen. Zwei Tatverdächtige sollen dort ohne erkennbaren Grund mit Fäusten auf zwei Mendener (46, 48) eingeschlagen haben. Beide Opfer gingen zu Boden und wurden dort mehrfach getreten. Hierdurch erlitten sie Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mehrere Zeugen bekamen die Situation mit. Die Täter flüchteten. Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen aus Menden (21) bei ihrer Fahndung antreffen. Der Zweite blieb verschwunden. Täterbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre, etwa 1,85 m groß, Glatze, schwarzer Schnurrbart. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer kann Angaben zur Identität des flüchtigen Täters machen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Sonntag ins Krankenhaus gerufen. Ein Mendener (17) befand sich dort in ambulanter Behandlung. Er gab an, er und ein Kumpel seien gegen 2.30 Uhr auf der Unnaer Straße unterwegs gewesen. Dort habe ein noch unbekannter Täter randaliert und eine Absperrung der dortigen Kirmes umgeworfen. Daraufhin sei er unvermittelt auf die beiden zugegangen und habe ihnen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Der Täter flüchtete. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann in Begleitung eines dunkelhäutigen Mannes gehandelt haben. Hinweise nimmt auch hier die Wache Menden entgegen. (dill)

Weil ein Mendener (47) in den vergangenen Tagen mehrmals Mitarbeiter einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße belästigt haben soll, erhielt er schließlich ein Hausverbot. Trotz dessen soll er mit seinen Belästigungen weitergemacht, das Gelände immer wieder betreten, Mitarbeiter beleidigt und schließlich versucht haben einen zu schlagen. Als die Polizei Samstagmittag hinzukommt, ist der 47-Jährige wieder da. Er bekommt einen Platzverweis. Doch statt zu verschwinden, geht er auf einen Mitarbeiter zu und versucht ihn vor den Augen der Beamten ins Gesicht zu schlagen. Die Polizisten können den Angriff unterbinden. Durch die Schlagabwehr kommt der Angreifer ins Taumeln, hält sich an einem Staubsaugerautomaten fest und fällt mit diesem um. Dabei fällt der Automat gegen sein eigenes geparktes Auto und hinterlässt dort eine Beule. Nach einer erneuten Ansage der Beamten, fährt dieser schließlich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung im Gepäck davon. (dill)

