Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kriegsehrenmal beschädigt

Altena (ots)

Bereits in der vergangenen Woche wurden am Kriegsehrenmal in der Fritz-Thomee-Straße zwei Metallfackeln, welche an der Gedenktafel befestigt waren abgerissen.

Eine Metallfackel gefiel den Tätern so gut, dass sie sie mitnahmen. Die andere ließen sie an dem Kriegsehrenmal zurück. Die Schadensumme konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise an die Polizei in Altena unter 02352-9199-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell