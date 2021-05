Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Frontal-Zusammenstoß: LKW-Fahrer verstorben

Halver (ots)

Heute Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Rader Straße (B229) in Höhe Schwenke. Gegen 8.20 Uhr, geriet der Fahrer eines 12-Tonner LKW nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 40-Tonnen-Sattelzug, an dessen Steuer ein 31-jähriger Meinerzhagener saß. Der 51-jährige Mann aus Hürth verstarb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Unfallgegner in eine Siegener Klinik. Die B229 ist zur Stunde weiter für die noch andauernden Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise zum Hergang nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

