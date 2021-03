Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand auf dem Balkon

Altena (ots)

Eine glühende Zigarette setzte am Dienstagabend einen Müllbehälter auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Rahmedestraße in Brand. Gegen 20.50 Uhr entdeckte ein Nachbar das Feuer auf dem Balkon über seiner Wohnung. Er klopfte an der Tür des anderen Mieters, marschierte beherzt durch auf den Balkon und löschte das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Plastiktisch, Bodenbelag des Balkons und Hauswand wurden beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell