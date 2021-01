Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Keller

Lüdenscheid (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen sind am Mittwoch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen 9.30 und 20.20 Uhr Zugang zu der Wohnung und durchsuchten Schränke und Behälter. Sie nahmen u.a. Armbanduhren, Kreditkarten, Bargeld, Kopfhörer, Smartphone und Schlüssel an sich.

Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen wurde an der Werdohler Straße ein E-Sccoter aus einem Keller gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

