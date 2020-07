Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Guthaben-Codes erbeutet

Menden (ots)

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hat sich ein Betrüger am Dienstagabend in einer Tankstelle Guthaben-Codes verschafft. Gegen 23.30 Uhr klingelte das Telefon in der Tankstelle. Die Guthaben-Karten müssten aus dem Sortiment genommen werden, erklärte der angebliche Mitarbeiter einer Firma und verlangte die Herausgabe der Codes. Bei einem weiteren Anruf meldete sich angeblich ein Verwandter des Chefs, um der Mitarbeiterin die Genehmigung zu geben. Erst am nächsten Morgen erfuhr der Inhaber von den Telefonaten und erstattete postwendend Anzeige. Zur Höhe des Schadens können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell