Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat beschädigt

Menden (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 02:50 Uhr, wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an Zigarettenautomaten in der Sachsenstraße gerufen. Hier hatte ein unbekannter Täter versucht, den Automaten aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

