Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindergarten

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag die Tür eines Kindergartens an der Sterbecker Straße auf. In den Innenräumen hebelten die Unbekannten zahlreiche Räume auf, betraten und verwüsteten sie. Die Einbrecher ließen Bargeld, einen Laptop und eine Kamera mitgehen. Sie richteten Sachschaden an, der deutlich über dem Wert der Beute liegen dürfte.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511.

