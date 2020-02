Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber überfallen Tankstelle

Werdohl (ots)

Am Samstag um 21.38 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Plettenberger Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kettling. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der betroffene Angestellte wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Erste Person: Männlich, circa 2 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose der Marke "Puma" (Logo vorne auf linkem Hosenbein) und weißen Streifen (auf den hinteren Hosenbeinen, im unteren Bereich), schwarze Schuhe.

Zweite Person: Männlich, circa 1,70 bis 1,80 m groß, kräftige Statur, schwarze "Wellensteyn" Jacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, Handschuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell