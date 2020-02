Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Resümee einer stürmischen Nacht

Märkischer Kreis (ots)

Sturmtief "Sabine" verschont den Märkischen Kreis

Die Polizei des Märkischen Kreises zieht eine erste Bilanz. In der Zeit vom gestrigen Sonntag, 09.02., 20 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 10.02., 05 Uhr, kam es im gesamten Märkischen Kreis - glücklicherweise - nur zu 32 witterungsbedingten Einsätzen.

Neben umgestürzten Bäumen, die durch die Polizei und/oder Feuerwehr beseitigt werden konnten, waren es auch Alarmauslösungen, die zu polizeilichen Einsätzen führten.

An der Parkstraße in Lüdenscheid hatte sich ein Dixi Klo selbständig gemacht, konnte aber zeitnah wieder "eingefangen" werden. Lediglich einen Verkehrsunfall in Herscheid mussten die Polizisten heute Morgen gegen 01 Uhr aufnehmen. Hier war ein Pkw beschädigt worden und es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500 Euro.

Aktuell gibt es im Märkischen Kreis folgende Sperrungen: A45 Do Richtung Lüd, zwischen Kreuz Hagen und Hagen-Süd gesperrt wegen Bäume (seit 19 Uhr)

Lüdenscheid L 692 zwischen Kreisel und Abzweig Wersbecke gesperrt (seit 23 Uhr)

Kierspe L 528 wird im Bereich Holterhaus und Vordermark voll gesperrt (seit 23 Uhr) L697 zwischen Neuenrade-Affeln und

Plettenberg-Eirunghausen komplett gesperrt, kam über 1204 (seit 00:30 Uhr)

Lüdenscheid, Im Grund, Zwischen Kerkhagen und Am Ostenhagen voll gesperrt, Bäume auf Fahrbahn (seit 1 Uhr)

Meinerzhagen, Heerstraße, vom Hotel Schnüppel bis ca. 50 Meter hinter der Kurve/ Waldgebiet gesperrt.(seit 2 Uhr)

Werdohl Stadionstraße (seit 2 Uhr)

Aktuell - 5 Uhr- kommt es auf der Oesberner Straße zu einer Gefahrenstelle durch einen umgestürzten Baum.

Die Polizei bedankt sich bei allen umsichtigen Bürgerinnen und Bürgern des Märkischen Kreises, dass sie sich nicht in Gefahr begeben haben und wir keine Personenschäden zu beklagen haben.

