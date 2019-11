Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Belohnung für Lastzug-Diebe

Lüdenscheid (ots)

Eine Versicherung hat nach dem Diebstahl eines Lkw-Aufliegers An der Bellmerei eine Belohnung ausgesetzt.

In der Nacht zum 1. November hatten Unbekannte An der Bellmerei schwere Beute gemacht: Sie stahlen an der parallel zum "Höhenweg" zwischen Werdohl und Lüdenscheid verlaufenden Seitenstraße einen Sattelauflieger, der mit Messingteilen beladen war. Zum Abtransport nutzten sie eine ebenfalls gestohlene Zugmaschine. Der Auflieger wurde beschädigt und entladen aufgefunden. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Ein Versicherer hat nun die Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0 oder -5224.

