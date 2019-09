Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Unfallflucht - Verursacher hinterlässt Taschentuch mit Handynummer

Krefeld (ots)

In der Zeit vom 27. August 2019 bis zum 4. September 2019 hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er ein geparktes Auto an der Grevenbroicher Straße touchiert hatte.

Am 4. September 2019 bemerkte eine Krefelderin einen Schaden vorne links an dem geparkten Chevrolet Spark ihrer Freundin. Hinter dem Scheibenwischer klemmte ein Papiertaschentuch mit einer Nachricht sowie einer Handynummer des Unfallverursachers. Der Name fehlte jedoch.

Wie sich herausstellte, fehlen bei der Telefonnummer die letzten zwei Ziffern, sodass der Unfallverursacher bisher noch nicht ermittelt werden konnte.

Daher sucht die Polizei Krefeld nun den flüchtigen Verursacher sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise richten Sie bitte an 02151 6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (703)

