Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Thunfischdosen geklaut

Herscheid (ots)

Vier Frauen haben am Dienstag vergangener Woche das Thunfisch-Regal eines Supermarktes am Neuen Weg leergeräumt. Als Mitarbeiter auf die vier Unbekannten aufmerksam wurden, gingen die Frauen rasch zur Kasse, bezahlten ein paar Konserven und stiegen draußen in einen wartenden Wagen. Als die Mitarbeiter das Regal überprüften, stellten sie fest, dass fast alle Thunfischdosen weg waren. Die Frauen müssen die Dosen unter ihren weiten Röcken an der Kasse vorbei geschmuggelt haben.

