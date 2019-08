Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto durchwühlt/Ladendieb

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag am Marienbrunner Weg in einen grauen BMW Mini One eingedrungen. Der Wagen wurde durchwühlt. Offenbar fand der Eindringling jedoch nichts für ihn Wertvolles.

Am Samstag gegen 10 Uhr erwischten Mitarbeiter eines Kaufhauses am Schillerplatz einen Ladendieb. An der Kasse bezahlte der Mann nur einen Haarschneider. Die teureren Aufsätze und ein Ladegerät hatte er in einer Tasche versteckt. Das Geschäft erstattete Anzeige gegen den 63-jährigen Iserlohner.

