POL-MK: Polizeiliche Einsatzlage vom Wochenende: Bedrohung, Schläge und Einbrüche

Iserlohn (ots)

Ein 43-jähriger Iserlohner randalierte heute, 3.05 Uhr, im St. Elisabeth Hospital. Er war verbal aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal und weigerte sich zu gehen, als man ihn dazu aufforderte. Als Polizeibeamte dazu kamen, schrie er auch sie an und versuchte sie zu schlagen. Die Beamten überwältigten den Mann, der sich heftig zur Wehr setzte. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Am Hohler Weg, vor einer dortigen Gaststätte, kam es Sonntag, 4.45 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 41-jähriger Mann soll dort mit einem Schlagstock einen 29-Jährigen geschlagen und ihn dabei leicht verletzt sowie sein Mobiltelefon beschädigt haben. Polizeibeamte nahmen den Delinquenten in Gewahrsam. Auf der Wache versuchte er die Polizisten mit der Faust zu schlagen. Der alkoholisierte Tatverdächtige verblieb bis zur Ausnüchterung in der Zelle. Die Polizisten legten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Am Katzenpoth brannte Freitag, 14.20 Uhr, ein Papiercontainer im Wendehammer. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Samstagnachmittag brannte es auch an der Fliednerstraße. Hier geriet eine Hecke in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Es entstanden etwa 150 Euro Schaden.

Am Schillerplatz stritten Samstagnachmittag mehrere Personen miteinander. Im Verlauf des verbalen Streits sollen drei Tatverdächtige einen 44-Jährigen mit Messern bedroht und Tränengas gegen ihn eingesetzt haben. Das Opfer blieb unverletzt. Die Männer flüchteten. Polizeibeamte konnten während der Fahndung einen 33-jährigen Mann antreffen und festnehmen. Die beiden Mittäter sind weiter flüchtig. Sie wurden wie folgt beschrieben: Erste Person: Mitte 20, ca. 1,80 m groß, schmale Statur, Jeansjacke, blaue Jeanshose, dunkle, etwas längere Haare, 3-Tage-Bart. Zweite Person: Mitte 20, ca. 1,80 m groß, schmale Statur, grüne Bomberjacke, blaue Jeanshose, dunkle, etwas längere Haare, Schnurrbart. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte Täter knackten Freitag, zwischen 10 und 15 Uhr, die Tür einer Wohnung in der Langerfeldstraße. Es verschwanden Bargeld und Kreditkarten. Es entstand Sachschaden. Bereits in der Nacht auf Freitag trieben Einbrecher ihr Unwesen am Grüner Weg. Hier öffneten sie ein auf Kipp stehendes Fenster. Aus den Wohnräumen verschwand eine Geldbörse.

Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag knackten unbekannte Täter den Kellerraum in einem Haus an der Hans-Böckler-Straße. Hieraus verschwand Werkzeug, darunter zwei Akkuschrauber. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht auf Freitag versuchten Einbrecher die Schiebetür einer Apotheke an der Hagener Straße einzuschlagen. Dies misslang. Es entstanden etwa 2000 Euro Sachschaden.

An der Nordhauser Straße brachen Unbekannte ein Scheunentor auf und entwendeten hieraus eine Kaffeemaschine. Dabei entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag.

Ein Iserlohner vernichtete Freitagnachmittag Unkraut an der Rittershausstraße in unmittelbarer Nähe zu seiner Hecke. Diese geriet daraufhin in Brand und brannte teilweise ab. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr gegen den 57-Jährigen.

Zwei bislang unbekannte Täter hebelten Sonntag, 2.45 Uhr, einen Altkleidercontainer an der Kampstraße auf. Sie nahmen einen mit Altkleidern gefüllten Plastiksack an sich. Ein Zeuge bekam den Vorfall mit und sprach die Täter an. Die flüchteten darauf und ließen den Beutel zurück. Sie hinterließen etwa 150 Euro Sachschaden. Eine Fahndung nach den beiden verlief ergebnislos. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,60 m groß, schwarze Lederjacke, dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

